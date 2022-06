Heinz Götz aus Volkach feiert an Pfingstsonntag (5. Juni) seinen 80. Geburtstag. Es gratulieren Ehefrau Marianne, die Kinder Christian und Stefanie mit ihren Familien, darunter drei Enkel. Die Familie, der Beruf und der Sport standen bei dem Jubilar immer an erster Stelle.

1962 gründete der heute pensionierte Polizeibeamte die DJK Rimbach mit. In Polizeimannschaften in Mellrichstadt und Schweinfurt spielte er Faustball, bei der Würzburger Bereitschaftspolizei war die Leichtathletik seine Leidenschaft. Heute ist der ehemalige zweite Schützenmeister Ehrenmitglied bei der Volkacher Schützengesellschaft und Wanderwart bei der Reha-Sportgruppe.

Götz kam am 5. Juni 1942 in Volkach zur Welt. Nach dem Schulabschluss absolvierte er eine Schlosserlehre mit erfolgreicher Gesellenprüfung in der Firma OSON in Volkach. 1963 kam er zur Polizei. Seine erste Dienststelle war in Fladungen. 1983 wurde er zur Polizeiinspektion Schweinfurt-Land versetzt. Er absolvierte einen Lehrgang zum Schießausbilder und war bis 2002 verantwortlich für Waffen und Gerät. Zehn Jahre war er Kontaktbeamter der Polizei im Landkreis Schweinfurt.

1966 heiratete er Marianne Bergmann aus Volkach. Die beiden Kinder traten in seine Fußstapfen und sind heute ebenfalls bei der Polizei beschäftigt. Der Trompeter liebt die Musik. Viele Jahre spielte er in der Rimbacher Kirchenmusik mit.