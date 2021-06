Der Sommer in Volkach wird auf jeden Fall unterhaltsam und facettenreich, denn die Kultur kehrt zurück, schreibt die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Volkach in einer Pressemitteilung: Das abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm biete für jeden Geschmack das Richtige und reiche von Musik-Konzerten über das OpenAir-Kino "Mainschleifen-Flimmern" bis hin zum Kabarett-Sommer. Zwischen dem 15. Juli und 5. September finden die Open-Air-Veranstaltungen auf der Freibadwiese beziehungsweise auf dem Weinfestplatz statt.

Los gehe der Veranstaltungsreigen mit den "Volkacher Sommer Konzerten": Am Donnerstag, 15. Juli, ab 19.30 Uhr spielt die Stadtkapelle Volkach eine Serenade (Einlass ab 18 Uhr) auf der Freibadwiese. Eine Woche später, am Donnerstag, 22. Juli, stehen ab 19 Uhr Suzan Baker & Dennis Lüddike auf der Sommerkonzert-Bühne. Sie begeistern ihre Gäste mit Gitarren-Sound aus der Jazz-, Rock- und Pop-Szene. Die Veranstaltungen finden erstmals auf der Freibadwiese in Volkach statt. Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information Volkach oder an der Abendkasse für Kurzentschlossene zum Preis von drei Euro je Ticket.

Musikalisch wird es auch am Freitag, 6. August, und Samstag, 7. August: Das Symphonische Blasorchester Volkach lädt auf dem Weinfestplatz zur Sommer-Serenade ein. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr. Tickets kosten fünf Euro bei der Tourist Information Volkach. Bei allen drei Veranstaltungen nehmen die Gäste an zugewiesenen Biertischgarnituren Platz, betont die VG Volkach.

Kino unterm Sternenhimmel

Eine Woche zuvor steht das viertägige OpenAir-Kino "Mainschleifen-Flimmern" auf dem Veranstaltungskalender. Von Donnerstag, 29. Juli, bis Sonntag, 1. August, zaubern die Macher des Festungsflimmerns auf den Weinfestplatz in Volkach Kino-Atmosphäre unter dem Sternenhimmel. Einlass ist täglich ab 20 Uhr. Die Filme beginnen mit Einbruch der Dunkelheit. Infos zu den Filmen sowie Ticketpreisen gibt es ab Mitte Juli im Internet unter www.mainschleifen-flimmern.de. An allen Tagen wird es auch eine Abendkasse geben.

Zum Finale des Sommers dürfen sich Kabarett- und Comedy-Freunde dann auf eine Neuauflage des "Volkacher Kabarett Sommers 2021" auf dem Weinfestplatz freuen, heißt es in der Pressemitteilung: Von Freitag, 27. August, bis Sonntag, 5. September, stehen namhafte Künstler, die aus Funk und Fernsehen bekannt sind, auf der Bühne. Die Brettlspitzen, Volker Heißmann & Friends (Viva Voce, Oti Schmelzer), Sebastian Reich und seine Nilpferd-Dame Amanda, Martina Schwarzmann, Die Feisten, Ines Procter, Klaus Karl Kraus, Matthias Walz, Volker Heißmann und Martin Rassau, Wolfgang Krebs, Günter Grünwald und Werner Schmidbauer sorgen für eine große Bandbreite in Sachen Kabarett, Musik und Comedy.

Tickets gibt es online unter www.comoedie.de oder im Vorverkauf in der Tourstinformation Volkacher Mainschleife und an der Abendkasse. Die Kabarettveranstaltungen beginnen immer um 19 Uhr. Einlass ist bereits um 18 Uhr.

500 Gäste pro Veranstaltung

Die Touristinformation Volkacher Mainschleife zeichnet für diesen kulturellen Sommer in Volkach verantwortlich und fungiert gleichzeitig auch als Vorverkaufsstellefür alle geplanten Events. An allen Abenden wird es auch – wie aus dem vergangenen Jahr vom Kabarett-Sommer bekannt – eine Verköstigung der Gäste geben. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, sich an die geltenden Corona-Infektionsschutz-Regelungen (Abstand, Maske, Hygienekonzept) zu halten.

Maximal 500 Gäste sind aktuell pro Veranstaltung möglich, schreibt die VG. Da alle Veranstaltungen komplett Open-Air stattfinden, werden die Besucher gebeten, sich kleidungstechnisch der Witterung anzupassen. Decken und Sitzkissen für die Biertischgarnituren dürfen mitgebracht werden. Sowohl im Freibad als auch auf dem Weinfestplatz müssen die Gäste eine FFP2-Maske tragen, lediglich am Sitzplatz darf sie abgenommen werden.

Aufgrund der Wetterlage wird von Tag zu Tag entschieden, ob die Veranstaltungen möglich sind oder leider nicht. Sollte ein Konzert abgesagt werden, informiert die Touristinformation jeden Tag ab 16 Uhr unter www.volkach.de, im Veranstaltungskalenderbereich.

Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf bei der Touristinformation Volkacher Mainschleife, Tel.: (09381) 401 12. Tickets für den Kabarett-Sommer können auch unter www.comoedie.de gekauft werden. Gleiches gilt für das Open-Air-Kino: Hier ist der Onlineshop unter www.mainschleifen-flimmern.dezu finden.