Zum Ende des Schuljahres präsentieren Schüler, Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen der D.-Paul-Eber-Mittelschule (DPE) in Kitzingen ihr Kunstwerk: einen auf vier Seiten bemalten Müllcontainer, der bald im Landkreis unterwegs sein wird, um Biomüll abzutransportieren.

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Kitzingen, dem Kompostwerk im Klosterforst und der DPE. Nikolaus Schneider vom Kompostwerk gab der DPE in Form eines 6m x 2m x 2m (L x B x H) großen Containers eine Gestaltungsfläche, um das Thema "Umwelterziehung mit Heimatbezug" künstlerisch darzustellen. Die Schüler- und Lehrerschaft der DPE war sich schnell einig, das Hauptaugenmerk auf die Verschmutzung der Meere und dessen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu legen. Auf der Hinterseite des Containers wurde ein Hai mit weit aufgerissenem Maul abgebildet, der wie ein "Müllschlucker" wirkt und bei allen nachfolgenden Autofahrern Aufmerksamkeit erregen soll. Die "Container-Crew" unter Leitung von Alper Saltan, Heidi Diener, Iris Kohler und Sandra Bauereiß (Lehrkräfte an der DPE) wollte aber auch die Botschaft vermitteln, dass alle in einer sauberen Umgebung leben könnten, wenn jeder seinen Beitrag dazu leistet. Auf der anderen Breitseite des Großbehälters sind Schüler abgebildet, die Müll einsammeln und dadurch Kitzingen in seinem wahren Glanz erscheinen lassen. Während im Vordergrund ein buntes Blumenmeer zu sehen ist, kann man im Hintergrund die Skyline von Kitzingen mit dem Deusterturm, der alten Mainbrücke und dem Falterturm erkennen. Auch das Schullogo verpackt mit der Botschaft "reduce, reuse, recycle" (reduziere, verwende wieder, aus alt mach neu) sollte auf dem Container nicht fehlen.

Die DPE-Mittelschule ist sehr stolz auf ihr integratives Gemeinschaftsprojekt. Alle Schüler und Schülerinnen aus den Regel- und Mittleren-Reife-Klassen, aber auch aus der Deutschklasse, durften auf freiwilliger Basis an der Containerbemalung teilnehmen. Auf diese Weise trugen viele Kinder aus verschiedenen Ländern und Nationen ihre Ideen zusammen, so dass ein einmaliges Kunstwerk entstand, das sicher ein Blickfang für die Umgebung wird. Die Motivation und Freude der Schüler und Schülerinnen, die stets mit Begeisterung und vollem Einsatz bei der Sache waren, spiegeln sich im Ergebnis des Projektes wider. Auch die benachbarten Grundschulkinder zeigten täglich ihre Bewunderung und trugen dadurch zur Schaffensfreude und zum Gelingen des gesamten Kunstwerkes bei.

Von: Heidi Diener (Lehrerin, D. Paul-Eber-Mittelschule Kitzingen)