Kitzingen aktualisiert vor 59 Minuten

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Unter Drogeneinfluss war ein E-Scooter-Fahrer in Kitzingen unterwegs. Am Dienstagabend führte eine Streifenbesatzung am Hindenburgring West eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 19-jährigen E-Scooter-Fahrer durch, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Hierbei ergaben sich Auffälligkeiten, welche auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Drogentest beim Fahrer verlief positiv, weshalb die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme bei dem jungen Mann angeordnet wurde. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.