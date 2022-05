Kitzingen vor 1 Stunde

E-Bike nebst Schloss vor Bäckerei gestohlen

Eine unbekannte Person hat in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr, ein mit einem Schloss gesichertes Fahrrad in der Königsberger Straße in Kitzingen gestohlen, heißt es im Bericht der Polizei. Das E-Bike stand vor der Bäckerei auf Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 54. Auch das Schloss wurde gestohlen. Es entstand ein Beuteschaden von circa 1700 Euro.