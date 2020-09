Kitzingen vor 1 Stunde

E-Bike-Fahrer stürzt und bricht sich den Arm

Verletzt hat sich ein 35-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Kitzingen. Der Radfahrer war laut Pressebericht der Polizei mit seinem E-Bike von der Otto-Hahn-Straße aus über einen Flurweg in Richtung Hoheim unterwegs. Auf dem Flurweg geriet er mit seinem Rad in ein Schlagloch und stürzte.