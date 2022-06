Marktbreit vor 1 Stunde

E-Bike-Computer entwendet

Am Sonntagnachmittag ereignete sich ein Diebstahl in der Hafenstraße in Marktbreit, so die Mitteilung der Polizeiinspektion. Der Besitzer eines E-Bikes hatte sein Fahrzeug in der Zeit von 13.30 bis 18 Uhr unmittelbar hinter einer dortigen Tankstelle abgestellt. Als er am Abend zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Computer von seinem Fahrrad entwendet worden war. Der Schaden wird auf 700 Euro beziffert.