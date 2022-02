Volkach vor 57 Minuten

Dreimal „Stelzenspaß“ im Hort Volkach

Ein herzliches Dankeschön an Norbert Seis und an seine Tochter Qira. Sie haben dem Hort Volkach drei Paar Holzstelzen gespendet. Mit großer Freude half Qira mit, die Stelzen aufzubauen und danach an die Hortleitung Inka Bäuerlein zu überreichen. Mit viel Begeisterung nahmen die Kinder die Stelzen in Empfang. Schon nach wenigen Übungseinheiten waren die ersten Erfolge zu sehen. Ob vorwärts, rückwärts, seitwärts, alles wird ausprobiert.