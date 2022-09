Volkach vor 1 Stunde

Drei leicht Verletzte bei Wohnungsbrand in Volkach

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Brunnsteige in Volkach zu einem Brand, bei dem auch ein Mann verletzt wurde. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses war ein alkoholisierter 44-Jährige nach Angaben der Polizei eingeschlafen – nach jetzigem Ermittlungsstand mit einer Zigarette in der Hand. Dadurch wurde das Mobiliar der Wohnung geringfügig beschädigt, der Schaden wird auf etwa 20 Euro geschätzt. Sowohl der Wohnungsinhaber als auch zwei Ersthelfer wurden leicht verletzt. Der 44-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht. Vor Ort befanden sich laut Pressebericht der Polizei neben den Polizei- und Rettungskräften auch die Feuerwehr Volkach mit rund 30 Einsatzkräften.