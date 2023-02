"DIKEA" Second-Hand-Warenhaus in Dettelbacher Frankenhalle

in Einkauf dort kostet nichts - Procedere ist tauschabhängig

- Procedere ist tauschabhängig Ursprünglich für Flüchtlinge gedacht - mittlerweile Angebot für jeden

"Bringe etwas, nimm etwas mit und zahle nichts - und wenn du nichts mitbringen kannst, weil du nichts hast, darfst du dich trotzdem bedienen." So beschreibt Sandra Pfannes das Konzept ihres Tauschmarktes gegenüber inFranken.de. Jeden Samstag von 10 Uhr bis 13 Uhr können Interessierte in der Frankenhalle in Dettelbach Sachspenden mitbringen und dafür etwas aus dem Sortiment vor Ort mit nach Hause nehmen.

"DIKEA" in Dettelbach: Angebot ist für jeden gedacht - "richtig starkes Angebot"

Seit April 2022 betreibt Sandra Pfannes zusammen mit ihrem Mann Hermann die karitative Organisation "Simply-Help Landkreis Kitzingen", die an zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten beteiligt ist. Seit Ende September 2022 wurde dann von ihr "DIKEA" eröffnet - das Projekt gehört seitdem zum Programm von Simply-Help. "Wir haben immer zwischen 50 und 80 Besucher. Das Angebot steht jedem offen, egal welche Hautfarbe, Herkunft oder Wohlstand", erklärt Sandra Pfannes.

Das Prinzip von "DIKEA" gebe es allerdings schon etwas länger: "Wir haben dasselbe schon während der Flüchtlingskrise gemacht. Es ist so gut gelaufen und ich dachte mir, dass es bei uns auch so viele Familien gibt, die es schwer haben. Dann haben wir das Ganze erweitert." Das Wichtigste dabei sei, dass das Angebot jedem zur Verfügung stehe. Bei dem Sachspendenlager gibt es neben Klamotten für alle Altersklassen und einer Kinderabteilung auch Küchenutensilien und gespendete Möbel in gutem Zustand.

Trotzdem richte sich das Angebot vorrangig an diejenigen, die nicht "so gut betucht" sind. "Vor allem alleinerziehende Mütter nehmen das Angebot wahr", erklärt die Veranstalterin. Ein wichtiger Faktor bei der Umsetzung der Idee sei die Stadt Dettelbach gewesen: "Der Bürgermeister hat uns sehr unterstützt und die Frankenhalle dürfen wir für "DIKEA" kostenfrei nutzen. Dafür sind wir sehr dankbar".

"DIKEA" in Dettelbacher Frankenhalle längerfristig geplant

Jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr hat der Tauschmarkt in der Adolf-Oesterheld-Straße in Dettelbach geöffnet- und das solle auch so bleiben: "Ich habe gemerkt, dass das ein richtig starkes Angebot ist. Egal was in Zukunft passiert, "DIKEA" soll auf jeden Fall bestehen bleiben", hält die Initiatorin des Projekts abschließend fest.

Auch interessant: Ein beliebtes Trucker-Festival im Landkreis Kitzingen wurde abgesagt - aber es soll eine Alternative geben.