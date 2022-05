Kitzingen vor 1 Stunde

Diebespärchen nimmt Leergutkiste samt Flaschen vor Getränkemarkt mit

Bereits am Abend des 11. Mai, gegen 19.50 Uhr, kam es zu einem versuchten Diebstahl in der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße in Kitzingen. Ein Mann und eine Frau nahmen vor dem Getränkemarkt eine Leergutkiste samt leeren Flaschen an sich und liefen in Richtung Lidl.