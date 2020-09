Der Naturpark Steigerwald und der Landschaftspflegeverband (LPV) Mittelfranken veranstalten am Sonntag, 4. Oktober, eine Exkursion entlang des Rehberggrabens bei Markt Bibart. Doris Hofmann, Projektleiterin des Bachmuschelprojekt des LPV Mittelfranken, und Alexandra Kellner, Naturpark-Rangerin im Naturpark Steigerwald, zeigen auf einer Tour entlang des Rehberggrabens viele Tier- und Pflanzenarten in der Bachaue.

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Parkplatz der Firma Metallbau Nitsche, Altmannshausen 137 (Markt Bibart). Die Tour führt teils durch unwegsames Gelände, ist nicht für Kinderwagen geeignet und erfordert festes Schuhwerk. Aufgrund der aktuellen Lage ist die Teilnehmerzahl beschränkt und eine Anmeldung bis 1. Oktober unter Tel.: (09161) 921523 oder per E-Mail an: info@steigerwald-naturpark.de erforderlich.