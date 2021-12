Über einen dicken Spendenscheck durften sich der Vorsitzende der Burschenschaft Etwashausen, Markus Volbers (Mitte) und Kassiererin Romina Pascher (rechts) freuen. Der Vorsitzende der Gartenbaugruppe in Kitzingens Großer Gärtnervorstadt, Christian Gräbner (links), überreichte ihnen den symbolischen Scheck über 2800 Euro als Erlös aus der Salatblumen-Aktion.

Seit der Landesgartenschau im Jahr 2011 bewirtschaften die Gärtner eine 2000 Quadratmeter große Fläche im ehemaligen Gartenschaugelände und pflanzen dort jedes Jahr Salate, Kohlrabi oder verschiedene Kohlsorten an und Kunden konnten sich die Salate und Gemüse für einen kleinen Obolus direkt vom Feld holen. Dabei kamen heuer 2800 Euro zusammen.

Sonst war das Geld für einen Helferausflug verwendet worden, was aber das zweite Jahr hintereinander wegen der Corona-Pandemie nicht möglich war. Deswegen kam die Burschenschaft in den Genuss der Spende, was hilft künftige Kirchweihumzüge zu finanzieren – wenn es denn Corona wieder einmal zulässt.