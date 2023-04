Wie die Stadt Dettelbach erklärt, ist sie ein optimaler Ausgangspunkt für Wanderer und Naturliebhaber. Die malerische Weinstadt am Main bietet besonders für aktive und kulturinteressierte Gäste die perfekte Grundlage für einen gelungenen Aufenthalt. Umringt von Stadtmauer und Weinbergen befindet sich die historische Altstadt mit ihren modernen Akzenten in einer idealen Ausgangsposition zum Spazierengehen und Wandern. Zahlreiche Wanderwege ziehen sich durch die Landschaft in und um Dettelbach. Vor allem die Themenwanderwege lassen jedes Wanderherz höherschlagen.

Zum Start der Wandersaison lädt Dettelbach am 29.04.2023, 30.04.2023 und 01.05.2023 zur Wandersaisoneröffnung ein. Die Besucher erwarten junge Weine, Bratwurst & kleine Snacks an der Herz-Jesu Schutzhütte mit einem besonderen Ausblick auf die Altstadt, Weinverkostungen in geöffneten Winzerhöfen und besondere Führungen.

Tierische Begegnungen können die Gäste bei einer Alpakawanderung in Neuses am Berg am Samstag, den 29.04.2023 erleben. In der Vinothek im Kultur- und Kommunikationszentrum (KUK) Dettelbach werden ein Blind Date mit einem Wein sowie eine besondere Weinprobe am Abend angeboten. Am Sonntag, den 30.04. wird außerdem ab 18.00 Uhr am historischen Marktplatz der Maibaum aufgestellt.

Einige Dettelbacher Ortsteile bieten ebenfalls ein besonderes Angebot zur Wandersaisoneröffnung an. Die ,,Villa Kunterbunt‘‘ macht Ihren Hof auf und bietet frühlingshaften Dekorationen und Geschenkartikeln an.

Bei einem Fotogewinnspiel an den TraumRunden Foto-Spots können die Wanderer außerdem einen Dettelbacher Entdeckergutschein gewinnen. Das komplette Rahmenprogramm mit allen Details zur Wandersaisoneröffnung finden Sie auf www.dettelbach-entdecken.de.

Information und Anmeldung für geführte Wanderungen in der Tourist Information im KUK.