Dettelbach: Geschichten vom getöteten Müller und aufrührerischen Bauern - Nächtliche Führung lässt Spannung steigen

Am Abend der Zeitumstellung führen die Dettelbacher Gästeführerinnen Weinerlebnis Franken Gerti Höfling, Gudrun Kosch und Alice Schiller Nachtschwärmer durch die mittelalterliche Altstadt von Dettelbach. Das teilt die Stadt Dettelbach mit.

Bei der spannenden Führung entlang der historischen Stadtmauer und durch die schmalen Gassen erzählen sie von dunklen Geschichten vom getöteten Müller, aufrührerischen Bauern und verwunschenen Siebenern und lassen den ein oder anderen Schauer über den Rücken laufen.

An ungewöhnlichen Orten schenken die Nachtwächterinnen ihren Zuhörern „reinen Wein“ ein und entführen die Gäste in die Welt der Sinne. Ein Erlebnis der besonderen Art, welches bei Nacht in einem vollkommen anderen Licht erscheint.

Für 16,00 € pro Person (inkl. Wein & Wasser) erzählen ,,Lange Schatten in dunkler Nacht‘‘ und lassen die Zeitumstellung am Samstag, den 25.03.2023 zur Nebensache werden.

Um Anmeldung bei Alice Schiller, Tel. 09324-982826, Gudrun Kosch, Tel. 09324-2687 oder Gerti Höfling 09324-981494 wird gebeten,

Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Faltertor, Neuseser Straße in Dettelbach.

Alle aktuellen Informationen zu besonderen Führungen finden Sie auch auf www.dettelbach-entdecken.de.