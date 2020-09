Iffigheim hat wieder eine Gastwirtschaft. Im früheren Gasthaus "Zum Hirschen" hat Alessia De Maio-Lutz die Pizzeria Il Cervo eröffnet. Der Name "Zum Hirschen" wird beibehalten, aber um die italienische Übersetzung "Il Cervo" erweitert.

Drei Gaststätten zählte der Seinsheimer Ortsteil einmal. Neben den Hirschen gab es noch den Grünen Baum und auch das Gebäude, das die Gemeinde nun für das Dorfgemeinschaftshaus abreißt, hat einmal eine Wirtschaft beherbergt.

Mit dem Gasthaus "Zum Hirschen", so erinnern sich Einheimische, müsste vor etwa zehn Jahren Schluss gewesen sein. Jetzt geht es weiter. Die gebürtige Italienerin de Maio-Lutz, die in Seinsheim wohnt, hatte Räumlichkeiten für eine kleine Schankwirtschaft gesucht. "Das ist dann etwas eskaliert", ergänzt Christoph Lutz, der sie unterstützt, lachend. Fündig wurde sie nämlich im nahen Iffigheim und es wurde eine Pizzeria daraus. Mit viel Optimismus, Kraft und Mut fing Alessia De Maio-Lutz Anfang 2020 an, die Traditionsgaststätte "Zum Hirschen" zu renovieren. Vieles hat sie erhalten, so auch den früheren Stammtisch und den Ventilator.

Sie möchte da anknüpfen, wo der Vorbesitzer aufgehört hat: Einen Treffpunkt in Iffigheim für Jung und Alt bieten. Und sie möchte "Ein Stück Italien in Deiner Nachbarschaft" vermitteln. Schließlich ist sie in der Gastronomie aufgewachsen, ihre Eltern hatten eine Pizzeria bei Miltenberg. Vater Toni De Maio unterstützt seine Tochter.

Alessia De Maio-Lutz, eigentlich ausgebildete Erzieherin, tritt nun in die Fußstapfen ihrer Eltern und bietet ausschließlich Pizza an. Zu bestimmten Terminen gibt es Sonntagsbrunch. Eventuell wird es im nächsten Jahr Themenabende geben.

Coronabedingt bietet der Innenraum derzeit nur Platz für 20 Personen. Allerdings steht noch ein großer Biergarten zur Verfügung mit bis zu 100 Plätzen. Alles soll erst einmal klein anlaufen. Deshalb ist nur geöffnet am Montag, Dienstag, Freitag und Sonntag von 17 bis 23 Uhr, Biergarten bis 22 Uhr.