Ein Rad- und Wirtschaftsweg in Castell soll künftig als Kernweg für die Landwirtschaft hergerichtet werden. In der Sitzung des Gemeinderates trug Bürgermeister Christian Hähnlein eine Anfrage vor, das 1,2 Kilometer lange Stück in der Flurabteilung Vockenloh herzurichten. Der Weg führt nordöstlich des Schlossparks zum Eingemeindungsdenkmal bei Greuth. Er ist über weite Strecken gepflastert, kleine Stücke sind betoniert und geschottert. Er gehört zum Wanderweg der "Casteller Traumrunde."

Laut Bürgermeister Hähnlein bekäme die Gemeinde bekäme über das ELER-Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums rund 65 Prozent der Kosten als Zuschuss erstattet. Die hohe Förderung sei möglich, weil die Strecke gleichzeitig als Wander-, und Kernweg dienen könne, so der Bürgermeister. Er verwies darauf, dass sich die Passage aktuell in einem recht schlechten Zustand befindet.

Die Räte zeigten sich aufgeschlossen und stimmten für den Ausbau. Angebote dazu werden nun eingeholt. Ob die Strecke in Pflaster, Asphalt, oder als Spurweg mit Fahrbahnstreifen gemacht wird, ist später noch zu entscheiden.

Verbesserungen gegen drohendes Hochwasser

In der Sitzung berichtete Bürgermeister Hähnlein über den Stand beim Hochwasserschutz. Hier hat die Gemeinde vor, mit der Initiative "bodenständig" verschiedene Verbesserungen in der Flur zu schaffen. Die "Praxisplattform für Boden- und Gewässerschutz", wie sie sich bezeichnet, läuft unter der Regie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung.

Kürzlich schaute man sich gemeinsam mit einigen Landwirten und Winzern der Gemeinde die Flur an, wo Möglichkeiten zum Wasser bei starken Niederschlägen relativ leicht zu schaffen wären. "Es gibt einige Mulden, die man gestalten kann", so Hähnlein. Über "bodenständig" hat die Gemeinde nun ein Planungsbüro aus Bayreuth, das sich mit weiterem beschäftigt. Der Bürgermeister will das Ganze demnächst für vorstellen.

Der neue Brunnen kommt Ende Mai

Weiter hieß es, dass die neue Internetseite der Gemeinde voraussichtlich ab Herbst ans Netz gehen soll. Über die genaue Gestaltung des Auftritts und darüber, was von der bisherigen Seite übernommen wird, soll ein kleiner Kreis mit dem beauftragten Büro beraten.

Außerdem teilte das Gemeindeoberhaupt mit, dass derzeit die noch ausstehenden Arbeiten "Im Schutz" erledigt werden. Die Freizeitfläche wird im Rahmen der Dorferneuerung hergerichtet. Der in diesem Zuge neu entstehende Brunnen soll Ende Mai aufgestellt werden.