Die Inzidenz im Landkreis Kitzingen lag am Dienstag im Landkreis 17,6 und damit im bayerischen Durchschnitt von 16. Es gibt 31 Corona-Fälle, 16 davon fallen laut einer Pressemeldung des Landratsamtes in die so genannte Sieben-Tages-Inzidenz. Von den 16 Fällen sind sieben Personen zwischen 21 und 30 Jahren alt und fünf zwischen 31 und 40 Jahren.

Der jüngste Infizierte ist sechs Jahre alt, der älteste 41. Vier der Erkrankten waren vollständig geimpft, drei hatten eine erste Impfung. Immer wieder kommt es zu so genannten Impfdurchbrüchen bei vollständig Geimpften. Nach Aussage des Gesundheitsamts haben einige keine Symptome, andere erkältungs- oder grippeähnliche Symptome. Es sind alle Impfstoffe vertreten.

Zu den Impfungen: Eine erste Impfung haben derzeit 59,7 Prozent, eine Zweitimpfungen 58,2 Prozent der Landkreisbevölkerung. Impfungen im Impfzentrum in den Marshall Heights in Kitzingen sind ohne Terminvereinbarungen möglich. Die Termine: Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 14 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 17 Uhr sowie nach vorheriger Terminvereinbarung.

Weitere Termine und Haltestellen des Impfbusses: Samstag, 14. August, 9.30 bis 13 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr: Rewe Marktbreit. Freitag, 27. August, 10 bis 16 Uhr, Innenstadt Volkach (Oberes Tor). Samstag, 28. August und Montag, 30. August, jeweils, 17 bis 19 Uhr, Weinfestplatz Volkach.