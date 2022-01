Seit Donnerstag gibt es im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim über 10 000 bestätigte Coronavirus-Fälle. Stand 28. Januar sind es 10303, 752 mehr als noch vergangene Woche. Das Landratsamt meldet aktuell 713 aktive Fälle. 127 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 615,2.

Die meisten aktiven Fälle, nämlich 96, gibt es in Bad Windsheim (insgesamt 1637). Für die Kreisstadt Neustadt/Aisch meldet das Landratsamt 87 aktive Fälle (1606). Uffenheim hat 29 aktive Fälle (647). In Scheinfeld sind es 31 (385).

Aktive Fälle in allen Gemeinden

In allen Gemeinden des Landkreises gibt es nun wieder aktive Fälle, auch wenn in Weigenheim und Gallmersgarten keine neuen hinzugekommen sind. Die Gesamtzahl der bisher durch das Gesundheitsamt vermerkten Impfdurchbrüche beträgt laut Bastian Kallert von der Pressestelle des Landratsamtes 2436. Die Zahl der Impfdurchbrüche unter den aktuell aktiven Fällen beträgt 360, von welchen 136 Personen nach eigenen Angaben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Burgbernheim hat derzeit 21 aktive Fälle (plus 28 gegenüber der Vorwoche/Gesamt: 279), Burghaslach hat 37 (+32/294), Oberscheinfeld vier (+4/88), Markt Bibart drei (+4/165). Aus Ergersheim (+4/95) werden fünf aktive Fälle gemeldet. In Hemmersheim (+15/75) gibt es zwölf aktive Fälle, in Gollhofen (+9/77) gibt es acht aktive Fälle, in Ippesheim (+5/81) fünf. In Markt Nordheim (+6/82) sind derzeit noch fünf aktive Fälle registriert, in Simmershofen (+6/53) sieben und in Weigenheim (0/50) einer.

Kaum Corona-Fälle bei Menschen über 70

In Altersgruppen aufgeschlüsselt heißt dies für die 713 Fälle: 0 bis 10 Jahre: weiblich 60/männlich 51 Fälle, 11 bis 20 Jahre: 45/74 Fälle, 21 bis 30 Jahre: 61/52 Fälle, 31 bis 40 Jahre: 62/60 Fälle, 41 bis 50 Jahre 56/45 Fälle, 51 bis 60 Jahre: 43/54 Fälle, 61 bis 70 Jahre: 17/21 Fälle, 71 bis 80 Jahre: 3/4 Fälle, über 80 Jahre: 4/1 Fälle.

Im Landkreis gab es laut Landratsamt insgesamt über Impfzentrum und Praxen 203 245 Impfungen. Davon waren 71 636 Erst- und 74 943 Abschlussimpfungen sowie 56 666 Auffrischimpfungen. Bei den Familienimpftagen gab es 541 Erstimpfungen uns 299 Abschlussimpfungen von Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren.

Impfangebot in Uffenheimer Stadthalle

Am Samstag, 5. Februar, findet in der Uffenheimer Stadthalle ein offenes, dezentrales Impfangebot des Landkreises statt. Zwischen 11 und 15 Uhr gibt es Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Ebenfalls ohne Terminreservierung können Kinder ab fünf Jahren geimpft werden. Mitzubringen sind der Personalausweis und der Impfpass. Weitere Informationen über Impftermine gibt es auf der Homepage des Landkreises unter www.kreis-nea.de