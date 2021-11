Dettelbach vor 1 Stunde

Chorkonzert mit "Coro Cantiamo" auf dem Schwanberg

Zu einem Chorkonzert mit Coro Cantiamo aus Erlangen lädt die Communität Casteller Ring am Samstag, 13. November, um 19.30 Uhr in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg in Rödelsee zu Gast. Hauptwerk des Konzertabends ist die Messe für Doppelchor von Frank Martin, der Motetten von Giacomo Meyerbeer und Max Reger sowie die Fest- und Gedenksprüchen von Johannes Brahms gegenüberstehen. Die Teilnehmerzahl ist laut Mitteilung der Communität Casteller Ring begrenzt, es gilt die 3G-Regel. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.