Prichsenstadt vor 1 Stunde

Bürger gefragt: Was macht die Großgemeinde Prichsenstadt aus?

Sie sind gerade in der Weinregion Unterfranken nicht wegzudenken: Bilder der jeweiligen Weinhoheiten im Bereich der Ortseingangsschilder, oft genug ergänzt durch einen Hinweis auf aktuelle Feiern oder Besonderheiten eines Ortes. In Prichsenstadt lächelt die Weinprinzessin Yvonne I. Heumann den Gästen entgegen. Doch das reichte dem Kultur- und Tourismusausschuss nicht aus, so Bürgermeister René Schlehr in der jüngsten Sitzung. "Wir sollten mehr mit Schlagworten arbeiten, etwa ,entschleunigt bei Wein und gutem Essen‘", sagte er. Das Wichtige daran: es sollten alle zehn Ortsteile auf solchen Schildern erkennbar sein "und nicht nur das Westtor als Eingang zum Altort". Es solle auf einen Blick gesehen werden, dass es sich um eine Großgemeinde handle.