Kitzingen vor 3 Stunden

Brennendes Auto an der Tankstelle

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Autobrand an der Esso-Tankstelle in der Repperndorfer Straße in Kitzingen. Nach dem Tanken bemerkte der Fahrzeugbesitzer Qualm und Flammen aus dem Motorraum seines stehenden Fahrzeugs.