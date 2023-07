Am Sonntagnachmittag (02. Juli 2023) teilte ein Zeuge bei der Polizeiinspektion Kitzingen einen eingesperrten Hund in einem Auto mit. Das Auto parkte auf einem Weinfestparkplatz in der Fröhstockheimer Straße und war der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt.

Alle Scheiben waren geschlossen. Nachdem der Hund keine Reaktion gezeigt hatte, öffneten die Polizisten mit einem Glasbrecher die Seitenscheibe und befreiten das Tier aus dem aufgeheizten Fahrzeuginnenraum.

Hund zeigte keine Reaktion mehr - Besitzerin filmt Polizeibeamte

Kurze Zeit später traf die verantwortliche Fahrzeugführerin am Ereignisort ein. Sie zeigte sich uneinsichtig mit der getroffenen Maßnahme. Außerdem zeichnete sie ohne Einverständnis die Unterhaltung mit den Ordnungshütern auf, was kurze Zeit später bemerkt wurde.

Nachdem die Frau trotz Aufforderung das Mobiltelefon nicht ausgehändigt hatte, wurde es beschlagnahmt. Gegen die 36-Jährige wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz sowie wegen des Verdachts der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ermittelt.