Im Kreis Kitzingen hat ein Vorfall vor einigen Tagen Sorge unter Eltern verbreitet: Ein Grundschüler soll am Dienstag (2. Mai 2023) in Mainstockheim von einem unbekannten Mann zunächst angesprochen und dann in dessen Auto gehoben worden sein. Das Kind konnte kurze Zeit später wieder aus dem weißen VW-Bus ausstiegen, hieß es in einem früheren Bericht der Polizeiinspektion Kitzingen. Danach sei der Täter geflohen. Nun gibt es aber neue Erkenntnisse zu dem beunruhigenden Fall und Zweifel, ob dieser überhaupt so stattgefunden hat.

Seitdem die Eltern des Jungen gemeinsam mit ihrem Kind zur Polizei gegangen sind, um den Vorfall anzuzeigen, haben die Kitzinger Polizei sowie die Würzburger Staatsanwaltschaft gemeinsam und intensiv ermittelt, um die Identität des Unbekannten aufzuklären. Der Junge hatte auch eine detaillierte Personenbeschreibung abgegeben. Doch es gebe keinerlei Hinweise, die die Tat belegen könnten, heißt es nun vonseiten der Inspektion. Es deute stattdessen alles darauf hin, "dass die geschilderte Tat offenbar so nicht stattgefunden hat".

Zu diesem Fazit seien die Ermittler nach mehreren Vernehmungen und Befragungen, auch im Bereich der Schule, gekommen. Die gesammelten Hinweise würde gegen den Vorfall sprechen.

Erstmeldung vom 03.05.2023, 12 Uhr: Wer konnte etwas beobachten? Junge angesprochen und ins Auto gehoben

Die Polizei Kitzingen geht derzeit Hinweisen nach, dass am Dienstagmittag (2. Mai 2023) ein Grundschüler von einem Autofahrer angesprochen worden sei. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen des Vorfalls.

Am Dienstagabend erstatteten die Eltern mit ihrem Sohn Anzeige bei der Polizeiinspektion Kitzingen. Der Schilderung des Kindes nach sprach ein Unbekannter ihn zunächst aus einem weißen VW-Bus auf dem Schulweg an.

Polizei sucht Zeugen zu Vorfall in Mainstockheim

Der Vorfall soll sich am Dienstag gegen 14:05 Uhr in der Straße "Im Tännig" ereignet haben. Laut Aussage des Jungen soll der Unbekannte schließlich ausgestiegen sein und ihn in das Fahrzeug gehoben haben. Noch in der Straße sei der Junge wieder aus dem Auto gestiegen. Verletzungen habe er nicht davongetragen. Den Mann beschrieb der Junge folgendermaßen:

Rund 170 cm groß, mit schwarzem Drei-Tage-Bart

Bekleidet mit Jeanshose, schwarzer Jacke und schwarzer Wollmütze.

Er sprach mit bayerischem Dialekt und soll ein Tattoo auf dem Handrücken getragen haben

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen VW-Bus mit unbekanntem gehandelt haben

Der Junge handelte richtig und informierte seine Eltern. Nach der Anzeigenerstattung am Abend leitete die Polizei sofort erste Ermittlungen ein und zeigt nun vor allem während der Schulzeiten mehr Präsenz in Mainstockheim.

Junge handelte richtig - so sensibilisiere ich mein Kind

Dem aktuellen Sachstand nach kam es in der jüngeren Vergangenheit zu keinem weiteren verdächtigen Ansprechen von Kindern in dem Bereich. Zu der Motivation des Mannes, warum er den Jungen angesprochen haben könnte, gibt es gegenwärtig keine Hinweise. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kitzinger Polizei nun insbesondere Personen, die sich zur genannten Zeit an der Örtlichkeit aufgehalten haben und möglicherweise Feststellungen zu der Schilderung getroffen haben. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum:

Sensibilisiere deine Kinder bezüglich der Mitfahrt bei Fremden

Informiere bei verdächtigen Wahrnehmungen direkt Ihre örtliche Polizeidienststelle. Diese kümmern sich mit Nachdruck um die Ermittlungen der Hintergründe und Aufklärung solcher Mitteilungen

Beteilige dich nicht an Spekulationen in den Sozialen Medien oder WhatsApp-Gruppen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem weißen Transporter oder dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/141-130 zu melden.

