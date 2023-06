Zu einer illegalen Entsorgung von einer größeren Menge Abfall am sogenannten Ariva-See am Altmain in Fahr, einem Ortsteil der Stadt Volkach im Landkreis Kitzingen, ist es in der Zeit von Sonntag (18. Juni 2023) bis Donnerstag (22. Juni 2023) gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Kitzingen mit.

Auf der Insel im Ariva-See wurden Schwimmnudeln, Luftmatratzen, Kinderwindeln, Hundebeutel sowie Essens- und Getränkeverpackungen entdeckt.

Über 14 Kilo Müll auf Insel in Volkacher See gefunden

Insgesamt handelte es sich um 14,5 Kilo Müll, der hier illegal abgeladen wurde.

Hinweise zu dem Umweltfrevel nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.

Vorschaubild: © Davie Bicker/pixabay; Christoph Schmidt/dpa; Collage: inFranken.de