Iphofen vor 32 Minuten

Rettungsaktion

Kleinkind bei über 30 Grad im Auto eingeschlossen: Feuerwehr reagiert schnell

Die Feuerwehr musste am Samstag die Scheibe eines Autos in Iphofen einschlagen. In dem Wagen war ein Kleinkind bei über 30 Grad eingeschlossen.