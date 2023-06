Ein 68-Jähriger hat sich in einer Buchhandlung in Kitzingen vor den Angestellten entblößt und an seinem Geschlechtsteil "manipuliert".

Wie die Polizeiinspektion mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwochnachmittag (21. Juni 2023) in der Innenstadt. Im Anschluss an die Tat konnte der Mann zunächst unerkannt entkommen. Durch die Ermittlungen vor Ort konnte der Täter jedoch identifiziert und wenig später an seinem Wohnort angetroffen werden.

Nach polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen exhibitionistischen Handlungen.

Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321 141-0 zu melden.

