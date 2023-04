Ein 69-Jähriger hat mit einem Schmalspurschlepper in den Weinbergen in Sommerach einen Unfall verursacht. Der Fahrer geriet am Dienstagnachmittag (23. April 2023), vermutlich beim Rückwärtsfahren, in einen Straßengraben und kippte zur Seite.

Laut Polizeiinspektion Kitzingen wurde das Bein des Mannes zwischen Traktor und Graben eingeklemmt und er wurde dabei schwer verletzt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Traktorfahrer befreien und sein Fahrzeug bergen. Im Anschluss wurde der 69-Jährige durch den Rettungsdienst versorgt.

Unfall mit Weinbergtraktor in Sommerach - Großeinsatz mit über 50 Einsatzhelfern

Die Einsatzkräfte brachten den 69-Jährigen mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine umliegende Klinik. An der Einsatzstelle befanden sich außer dem Rettungsdienst samt Hubschrauberbesatzung noch 51 Helfer der Feuerwehren Volkach, Sommerach und Nordheim sowie ein Notfallseelsorger.

Vorschaubild: © Boris Roessler/dpa