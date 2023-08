Am Sonntag (27. August 2023) kam es im Landkreis Kitzingen auf der A3 zwischen Geiselwind und Schlüsselfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Kleintransporter überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn auf der Seite liegen. Drei Personen wurde verletzt.

Laut ersten Informationen der Polizei war der Kleintransporter am Sonntagvormittag in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Hinter der Anschlussstelle Geiselwind kam das Fahrzeug jedoch rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei riss der Wagen mehrere Warnbarken und eine Überleitungstafel mit sich, bevor es am Fahrbahnrand auf der Seite liegend zum Stehen kam.

Kleintransporter überschlägt sich - drei Personen mit Verletzungen in Klinik gebracht

Wie die Polizei berichtet, wurden der 64-jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen (63 und 59 Jahre alt) bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Am Kleintransporter und der Autobahnbeschilderung entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Vor Ort waren vier Rettungswägen und ein Notarzt im Einsatz. Auch ein Hubschrauber wurde sicherheitshalber zur Unfallstelle bestellt. Die Feuerwehr sperrte den rechten Fahrstreifen in Richtung Nürnberg für rund 45 Minuten ab.