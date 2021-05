Abtswind vor 31 Minuten

Blaue Masken statt bunter Bänder

Da staunten so manche Abtswinder am Morgen des 1. Mai nicht schlecht: "Über Nacht" hatte der Marktplatz Zuwachs bekommen. Waren es im vergangenen Jahr zwei kleinere Bäume, die die Abtswinder Jugend Corona zum Trotz aufgestellt hatte, so steht heuer eine prächtige Birke auf dem Platz. Die hatte die Jugend auch entsprechend der Zeit geschmückt. An den Zweigen wehen blaue Masken, selbst um den Stamm sind welche gebunden.