Vier Unfälle aus Unachtsamkeit

Am Mittwoch wurden der Polizeiinspektion Kitzingen zehn Verkehrsunfälle gemeldet. Bei dreien gab es Verletzte, wie die Kitzinger Polizei berichtet. Gegen 15.40 wollte ein 40-jähriger VW-Fahrer gegen 15.40 Uhr die B8 bei Biebelried abfahren und musste dort an der Kreuzung zur Kreisstraße 22 verkehrsbedingt halten. Der nachfolgende 27-jährige Kleintransporter-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf. Der Schaden insgesamt: 5000 Euro.

Gegen 17.40 Uhr kam es in Kitzingen, im Hindenburgring Süd, zu einem Auffahrunfall. Eine 35-jährige VW-Fahrerin musste ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 35-jähriger BMW-Fahrer zu spät. Gesamtschaden: 1500 Euro.

Um 18 Uhr fuhr ein 30-jähriger Renault-Fahrer auf der Schlüsselfelder Straße in Geiselwind und wollte dort nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Ein ihm nachfolgender Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Gesamtschaden: 200 Euro.

Gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Volkach, Am alten Bahnhof, ein Unfall. Eine 54-Jährige parkte dort mit ihrem Peugeot rückwärts aus und übersah dabei einen hinter ihr vorbeifahrenden Mercedes. Schaden: insgesamt 7000 Euro.

E-Bike-Fahrer stürzt mit 1,06 Promille

Am Mittwoch fuhr ein 64-Jähriger gegen 23.40 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Stenderweg in Sulzfeld talwärts. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Eine Zeugin leistete Erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Ein Atemalkoholtest ergab beim Fahrer 1,06 Promille. Der 64-Jährige wurde mittelschwer verletzt und im Krankenhaus aufgenommen.

Sekundenschlaf führt zu Unfall

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 59-jähriger Renault-Fahrer auf der Umgehungsstraße bei Albertshofen, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich im angrenzenden Acker und blieb auf der Seite liegen. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt und kam per Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Schaden: 5300 Euro. Als Unfallursache ermittelte die Polizei einen Sekundenschlaf des Fahrers.

Radfahrer fährt gegen Fußgänger

Am Mittwoch verursachte ein 56-jähriger Fußgänger in Volkach am Oberen Markt um 10.50 Uhr einen Unfall. Dort passierte er die Fahrbahn in Richtung Dimbacher Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 56-jähriger Radfahrer mit seinem Trekkingrad den Oberen Markt in Richtung der Staatsstraße. Aufgrund von einbiegenden Fahrzeugen stoppte der Fußgänger mitten auf der Fahrbahn. Der Radfahrer konnte nicht mehr reagieren und stieß mit ihm zusammen. Hierbei wurde der Radler leicht verletzt.

Unfallflucht auf Marktbreiter Parkplatz

Am Mittwoch parkte eine 56-Jährige ihren Peugeot zwischen 6 und 13.15 Uhr in Marktbreit in der Obernbreiter Straße in einer Bucht am Straßenrand. Bei der Rückkehr stellte sie fest, dass ihr Wagen angefahren worden war. Schaden: rund 500 Euro. Der Verursacher beging Fahrerflucht.

Mehrere Fahrräder im Landkreis gestohlen

Am Dienstag stahl eine unbekannte Person ein am Bahnhof in Kitzingen zwischen 21.50 und 22.15 Uhr abgestelltes schwarz-gelbes Mountainbike der Marke Bulls. Zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 12 Uhr, wurde ein blaues Trekkingrad in der Buchbrunner Straße in Kitzingen gestohlen. Am Sonntag wurde zwischen 15.45 und 17.30 Uhr während eines Fußballspieles in der Kolpingstraße in Schwarzach ein silbernes Mountainbike der Marke Cube gestohlen.

Zigarettenautomaten beschädigt

Zwischen Dienstag, 17. Mai, und Donnerstag, 19. Mai beschädigte eine unbekannte Person zwei Zigarettenautomaten in Volkach, In den Böden und Zum Steinbruch.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Tel. 09321/1410 entgegen.