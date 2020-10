Großlangheim vor 3 Stunden

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Am Sonntagfrüh ereignete sich an der Kreuzung zu Schwarzacher Straße/Roßgasse in Großlangheim ein Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer bog mit seinem Pkw von der Roßgasse kommend nach links in die Schwarzacher Straße ein. Hierbei übersah der Mann einen von rechts kommenden Vorfahrtsberechtigten VW, heißt es im Pressebericht der Polizei. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Fahrzeugführerin des VWs leichte Verletzungen erlitt.