Besinnungstage am Winkelhof

An einem Mittwoch brachen einige Schüler der Q12 unter der Leitung von Judith Schmitt und Michael Schwanfelder zum Winkelhof bei Ebrach auf, um dort im Rahmen der Studienfahrten des Egbert-Gymnasiums ein paar kulinarisch-besinnliche Tage zu verbringen. Nachdem die Schüler dort ihre Betten bezogen hatten, brachen sie bei strahlendem Sonnenschein zu einer Wanderung im schönen Steigerwald auf. Den ganzen Nachmittag verbrachten sie anschließend damit ein nepalesisches Essen zuzubereiten, dass sie sich am Abend schmecken ließen. Nach dem Essen bereiteten sie den nächsten Tag vor, indem sie sich mithilfe verschiedener Bildkarten mindestens einer ihrer Stärken bewusst wurden. Am darauffolgenden Tag waren die Schüler den ganzen Tag über damit beschäftigt, Steinmosaike zu erstellen, die eine oder mehrere Antworten auf bisher Erlebtes, Erreichtes, noch bevorstehende Herausforderungen oder gesammelte Schätze enthalten sollten. Den ganzen Tag über konnten die Schüler hierfür im Freien arbeiten und sich zwischendrin mit Frisbee bzw. Fußball spielen und Slacklining vom anstrengenden Werkeln erholen. Am Abend wurden die entstandenen Kunstwerke dann besprochen und anschließend fanden die Besinnungstage bei geselligem Beisammensein einen würdigen Ausklang. Das gemeinsame Aufräumen, Zusammenpacken und Putzen am Freitagvormittag bildete den Abschluss der Fahrt.