Kitzingen vor 19 Minuten

Benefizkonzert des Lions Clubs

Der Lions Club Kitzingen lädt am Samstag, 19. März, zu seinem Benefizkonzert in die Alte Synagoge ein. Unter dem Motto "Akkordeon und Saxophon, Herr Bach?" werden Christina Bernard, Fanzhuohan Yang und Chang Liu in der ungewöhnlichen instrumentalen Besetzung mit Akkordeon und Saxophon Musik von Johann Sebastian Bach, Tangos von Astor Piazzolla und Werke anderer Komponisten einmal anders zu Gehör bringen, teilt der Lions Club mit. Der Erlös des Konzertes kommt der Ukraine-Hilfe zugute, heißt es in der Einladung. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass um 18.45 Uhr. Karten zum Konzert gibt es am der Abendkasse oder per E-Mail an: rudolf.rammig@t-online.de