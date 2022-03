Volkach vor 34 Minuten

Benefizkonzert beim Volkacher Frühlingserwachen

„Volkacher Frühlingserwachen – Schnäppchen & Kurioses“: Unter diesem Motto finden am Sonntag, 27. März, in der Volkacher Altstadt ein verkaufsoffener Sonntag in Verbindung mit einem Flohmarkt auf dem Weinfestplatz, ein Benefizkonzert zugunsten der Ukrainehilfe der Stadt Volkach auf dem Marktplatz und ein Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek Volkach statt. Veranstalter für den verkaufsoffenen Sonntag ist der Marketingverein Tourismus & Gewerbe Volkacher Mainschleife, teilt die Stadt Volkach in einer Pressemitteilung mit.