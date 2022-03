Kitzingen vor 1 Stunde

Benefiz-Openair-Konzert der Fränkischen Freunde

Die Fränkischen Freunde, ambitionierte Blasmusikerinnen und Blasmusiker aus den Landkreisen Kitzingen und Würzburg laden am Sonntag, 13. März, zu einem Benefizkonzert ein. Unter Leitung ihres Stadelschwarzacher Dirigenten Martin Stöckinger, ist die Kapelle um 15 Uhr auf dem Bleichwasen in Kitzingen zu hören, teilen die Fränkischen Freunde mit. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Ukraine-Hilfe werden erbeten. Bei schlechter Witterung findet das Konzert am darauffolgenden Sonntag, 20. März, statt.