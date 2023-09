In Kitzingen stehen an diesem Wochenende umfangreiche Baumaßnahmen an - mit weitreichenden Folgen für Autofahrer und Autofahrerinnen. Laut dem Staatlichen Bauamt Würzburg wird die Fahrbahn der B8 in der Ortsdurchfahrt Kitzingen auf einer Länge von circa 600 Metern erneuert. Betroffen ist der Bereich zwischen der Shell-Tankstelle und der Einmündung Levi-Strauss-Straße. Hierzu muss die Repperndorfer Straße gleich zweimal für mehrere Tage vollkommen gesperrt werden.

Die erste Vollsperrung findet von Freitag (1. September 2023), circa 19 Uhr, bis Montag (4. September 2023), circa 6 Uhr, statt.

Vollsperrung in Kitzingen an gleich zwei Wochenenden - das müssen Autofahrer beachten

Zur zweiten Vollsperrung kommt es dann das Wochenende darauf. In diesem Fall ist die Straße von Freitag (8. September 2023), circa 19 Uhr, bis Montag (11. September 2023) nicht befahrbar. "Die Einbahnstraßenregelung im Florian-Geyer-Weg wird während der Bauzeit aufgehoben, sodass dieser über die Dagmar-Voßkühler-Straße anfahrbar ist", erklärt das Bauamt vorab in einer Pressemitteilung.

Die Bewohner der Buchbrunner Straße können während der Bauzeit demnach über die Ausfahrt östlich der Shell-Tankstelle auf die B8 gelangen. Die dortige Einbahnstraßenregelung sei ebenfalls aufgehoben. Die direkten Anwohner des Baustellenbereichs werden gebeten, ihre Fahrzeuge bei Bedarf für die genannten Zeiträume außerhalb zu parken, da eine Zufahrt zu den Grundstücken nicht möglich sei.

Die Umleitung für die beiden Vollsperrungen der B8 erfolgt aus Kitzingen über die St 2270 nach Mainstockheim und über die KT 27 Buchbrunn wieder auf die B8. "Die Umleitung aus Richtung Würzburg kommend erfolgt über die gleiche Strecke in entgegengesetzter Richtung", teilt das Staatliche Bauamt Würzburg mit. Auch das Kitzinger Freibad wird demnächst saniert. Kinder und Jugendliche durften entscheiden, welches Motiv die Wände der Umkleidekabinen zieren soll. Weitere Nachrichten aus Kitzingen und Umgebung gibt es in unserem Lokalressort.