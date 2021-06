Zwei Unfallfluchten meldet die Kitzinger Polizei in ihrem Pressebericht. Zwischen Montag, 8 Uhr und Mittwoch, 21 Uhr, ereignete sich im Parkhaus Alte Poststraße in Kitzingen ein Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte die rechte hintere Tür eines dort parkenden grauen Toyota Corollas. Vermutlich entstand der Schaden beim Öffnen der Türe eines daneben parkenden Fahrzeugs. Im Anschluss flüchtete der Verursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von 750 Euro.

Bereits am 10. Juni um 15 Uhr kam es in der Weingartenstraße in Dettelbach auf dem Edeka-Parkplatz zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit einem Fahrzeug einen weißen BMW X3 am hinteren linken Radlauf bzw. Stoßfänger. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von 200 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.