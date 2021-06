Dettelbach vor 55 Minuten

Autofahrerin hatte 2,10 Promille intus

Am Donnerstag um 18.20 Uhr flüchtete eine 50-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw nach einem Unfall in der Hutergasse in Dettelbach. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, dass sich ein Pkw mit quietschenden Reifen von einem am Fahrbahnrand abgestellten beschädigten Wagen entfernte. Der Zeugen fand den geflüchteten Pkw bei seiner selbstständigen Suche anschließend und die herbeigerufenen Ordnungshüter trafen die Unfallverursacherin an. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab 2,10 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Die 50-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Schaden beläuft sich zusammen auf circa 9500 Euro.