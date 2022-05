Wasserberndorf vor 1 Stunde

Auto und E-Bike stoßen zusammen: Radfahrer stürzt über die Motorhaube

Eine 30-jährige Autofahrerin wollte am Donnerstagnachmittag in Wasserberndorf vom Feuerwehrhaus kommend auf die Burghaslacher Straße in Richtung Ortsmitte abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten, von links kommenden E-Bike-Fahrer, was zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge führte.