Aufgebrochene Zigarettenautomaten und zwei Unfälle

Abbiegenden Radfahrer übersehen Bibergau

Ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer wurde der Polizei Kitzingen am Freitag um 12.40 Uhr auf der Staatsstraße 2450 bei Bibergau gemeldet. Ein 39-jähriger Autofahrer wollte von Bibergau kommend nach links in die Staatsstraße einfahren. Dabei übersah er einen 44-jährigen Radfahrer, der von der Staatsstraße aus kommend seinerseits links nach Bibergau abbiegen wollte. Mit seiner Wagenfront streifte der 39-Jährige den Radfahrer seitlich, so dass dieser stürzte und sich dabei leicht verletzte. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro.

Zu schnell: Auto landet im Straßengraben

Vermutlich überhöhte Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn war die Ursache eines Verkehrsunfalles , der sich am Freitag um 17.15 Uhr auf der St 2418 bei Obernbreit ereignete. Eine 58-jährige Frau war mit ihrem Wagen auf der Staatsstraße von Obernbreit in Richtung Iffigheim unterwegs. Im Auslauf einer Rechtskurve geriet sie mit ihrem Auto vermutlich wegen der nassen Fahrbahn ins Rutschen und prallte in die linke Leitplanke. Anschließend wurde sie noch in den Straßengraben geschleudert, wo der Wagen dann total beschädigt liegen blieb. Glücklicherweise wurde die Fahrerin bei dem Unfall nicht verletzt, so die Polizei. Ihr Auto musste aus dem Graben abgeschleppt werden. Schaden: etwa 6000 Euro.

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Noch unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf Freitag sowohl in Iffigheim als auch in Obernbreit jeweils einen Zigarettenautomaten und brachen diese später auf. Die Automaten wurden in der Nähe der jeweiligen Tatorte aufgebrochen gefunden. Es zeigte sich laut Polizeibericht, dass die Täter es ausschließlich auf das Bargeld in den Automaten abgesehen hatten, da die Zigaretten noch vorhanden waren. Der Sach- und Beuteschaden liegt in beiden Fällen jeweils im vierstelligen Bereich. In beiden Fällen haben die Täter die schweren Automaten mittels eines Fahrzeuges weg geschafft.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (0 93 21) 14 10.