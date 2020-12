Geiselwind vor 1 Stunde

Auffahrunfälle in Kitzingen und Geiselwind

An der Einmündung zur Bundesstraße 8/Marktbreiter Straße in Kitzingen hat sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 40-Jähriger fuhr aus Unachtsamkeit mit seinem Kleintransporter auf einen davor haltenden Peugeot auf. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 3500 Euro.