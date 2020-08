Wiesentheid vor 9 Stunden

Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten

Am Sonntagabend ereignete sich an der Einmündung zur Bundesstraße 286/Nikolaus-Fey-Straße in Wiesentheid ein Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Fahrzeugführerin bog mit ihrem Pkw nach rechts in die Bundesstraße ein. Auf regennasser Fahrbahn geriet der Pkw ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, heißt es im Pressebericht der Polizei. Im angrenzenden Straßengraben kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Die junge Frau erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen in die Klinik Kitzinger Land. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.