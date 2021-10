Martinsheim vor 19 Minuten

Auf Gegenfahrbahn geraten: 21-Jährige am Oberkörper verletzt

Am Montagnachmittag fuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Dacias auf der Kreisstraße 20 von Martinsheim in Richtung Enheim. Aus ungeklärter Ursache geriet der Mann mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Eine entgegenkommende 21-jährige Fahrerin eines VWs reagierte geistesgegenwärtig und lenkte ihr Auto nach rechts in den Seitenstreifen. So verhinderte sie einen Frontalzusammenstoß. Beim Ausweichmanöver touchierte sie drei Leitpfosten, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.