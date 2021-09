Reupelsdorf vor 18 Minuten

Auf dem Tuernierplatz funkte es

Vor kurzem gaben sich die Pferdewirtin Elisabeth Mechler aus Biebelried und der Elektromeister Tobias Brendler aus Reupelsdorf im Wiesentheider Pfarrhaus vor der Standesbeamtin Helma Schug das Ja-Wort. Elisabeth und Tobias haben ihr Domizil in Reupelsdorf aufgeschlagen, wo sie auch im Anschluss bei einem wunderschönen Scheunenfest ihre Liebe feierten. Amüsant die Geschichte ihres Kennenlernens: Elli trägt den „Pferdevirus“ seit ihrer Kindheit auf dem Leichthof in sich. Tobis Leidenschaft galt dem Fußball, während er den Reitsport eher nur im Stillen unterstützte. Die Familienpferde auf dem heimischen Hof in Reupelsdorf waren die Leidenschaft der Mädels. Eines Tages musste Tobias als Fahrer für die Turnierpferde seiner Schwestern einspringen ... wen er auf dem Turnierplatz kennenlernte, brauche ich nicht weiter zu beschreiben. So freut es die ganze Familie Brendler, ihre Passion Pferd weiter blühen zu sehen. Es war daher nicht verwunderlich, dass neben der Freiwilligen Feuerwehr Reupelsdorf, Reiter und Reiterinnen vom Leichthof und auch eine kleine Abordnung vom Reitverein Dettelbach gratulierten.