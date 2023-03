Am Montagnachmittag bemerkte ein Zeuge in Astheim einen Brand und verständigte umgehend die Feuerwehr. Dies teilt die Polizei am Dienstag mit. Der Brand am Wohnanwesen konnte schnell gelöscht werden. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.



Gegen 15:30 Uhr verständigte der Zeuge die Rettungskräfte, als er Rauch zwischen zwei Wohngebäuden wahrnehmen konnte. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren Volkach und Astheim konnten den Brand zügig löschen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen entstand der Brand an einem Durchgang zwischen zwei Gebäuden und breitete sich zum Dachstuhl hin aus. Die Schadenshöhe beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf etwa 20.000 Euro.



Zum derzeitigen Zeitpunkt ist die Brandursache noch unklar. Erste Ermittlungen von Beamten der Kriminalpolizei Würzburg ergaben jedoch, dass möglicherweise der unsachgemäße Umgang mit heißer Asche brandursächlich sein könnte. Die Ermittlungen in diesem Zusammenhang dauern jedoch noch an.

Vorschaubild: © NEWS5 / Oßwald (NEWS5)