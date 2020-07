Fahr vor 1 Stunde

Arche Sam belegt dritten Platz beim WeltverbEsser-Wettbewerb

Der Jubel auf der Arche Sam am Elgersheimer Hof ist groß. Denn das Soziale Agrarprojekt Mainschleife platzierte sich beim WeltverbEsser-Wettbewerb 2020 in der Kategorie Food-Produkte auf dem dritten Platz, heißt es in einer Pressemitteilung. Ins Rennen ging das Sozialprojekt mit einem alkoholfreien Fruchtsecco "Sparkling Biodiversty", der aus Streuobst, Birnen, Mispeln, Speierling, Aronia, Quitten, Hagebutten und Safran hergestellt wurde, welche die Jugendlichen im letzten Herbst geerntet hatten.