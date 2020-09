Kitzingen vor 1 Stunde

Arbeitswelt: Tanja Korn ausgezeichnet

Die Lebenshilfe Kitzingen ehrte zum Schuljahresbeginn Tanja Korn anlässlich ihres 25-jährigen Dienstjubiläums. Die Erzieherin wirkt seit 1995 in der Heilpädagogischen Tagesstätte St. Martin in Kitzingen, wie die Lebenshilfe mitteilt. Neben der Förderung und Betreuung der ihr anvertrauten Kinder ist sie gleichzeitig Ansprechpartner für deren Eltern. An der St. Martin-Schule und in der Tagesstätte wird vor allem die Kreativität der Leistungsträgerin sehr geschätzt, heißt es abschließend.