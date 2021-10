Landkreis Kitzingen aktualisiert vor 47 Minuten

Arbeitslosenzahl im Landkreis Kitzingen sinkt

Es gibt weniger Arbeitslose in Bayern, auch im Landkreis Kitzingen. „Die saisonal übliche Belebung am Arbeitsmarkt im Herbst fällt in diesem Jahr aber besonders deutlich aus", wird Ralf Holtzwart Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit in einer Pressemitteilung zitiert. "Zurückzuführen ist dies zum einen darauf, dass in diesem Jahr von September auf Oktober deutlich weniger Menschen arbeitslos wurden", erklärt Holtzwart.