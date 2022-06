Unter dem Motto "Wir sind der Steigerwald" luden die Verantwortlichen des Naturparks Steigerwald zum ersten Naturpark-Tag. In Iphofen begann die Veranstaltung im Mittelwald-Pavillon, wo Vizebürgermeister Hans Brummer die Besucherinnen und Besucher begrüßte und später machen sich die Gäste auf einen drei Kilometer langen Marsch auf dem Mittelwaldweg mit der Naturpark-Rangerin Liliane Irle.

Hans Brummer hieß mehrere Bürgermeister und die stellvertretenden Landrätinnen und Räte Robert Finster (Kitzingen), Thomas Vizl (Schweinfurt) und Ruth Halbritter (Neustadt/Aisch) willkommen. Halbritter war sogar an ihrem Geburtstag gekommen und alle stießen auf ihr Wohl an. Brummer erläuterte, dass die Stadt Iphofen ihr Naturtourismus-Konzept in der nahen Vergangenheit überarbeitet und vor Jahren das Life-Projekt umgesetzt habe. Zielsetzung seien der sanfte Tourismus und die Wissensvermittlung durch den Mittelwald-Pavillon sowie Führungen der Naturpark-Ranger. Mit dem ehrenamtlichen Einsatz der Aktiven in Steigerwaldclub-Zweigvereinen werden auch diverse Wanderwege in Schuss gehalten, die nun Stück für Stück mit der Beschilderung vereinheitlicht werden sollen. Auch Gästeführer wie Gerd Fründ tragen dazu bei, den Menschen die Natur näher zu bringen.

Fläche des Parks erstreckt sich über sechs Landkreise

Ruth Halbritter verdeutlichte die Dimension des Naturparks Steigerwald, der sich aus der Gesamtfläche von 129.000 Hektar über 91 Kommunen, sechs Landkreise und drei Bezirke erstreckt. "So ein Naturpark-Tag wie heute ist wichtig, um den Menschen den Zugang zur Natur zu verschaffen", so Halbritter.

Robert Finster informierte, dass der Steigerwald schon im Jahr 1047 in seinem Umfang deklariert worden war. "Ihr seid das grüne Gewissen des Naturparks", wandte er sich an die Verantwortlichen des vor 51 Jahren gegründeten Naturparks Steigerwald. Der südliche Steigerwald sei als Lebensraum die größte zusammenhänge Fläche für Schmetterlinge in Deutschland. Finster richtete außerdem die Grüße von Landrätin Tamara Bischof aus, die am Sonntag ebenfalls in der Natur unterwegs war – zur Landkreiswanderung aus Anlass "50 Jahre Landkreis Kitzingen" im Zuge der Gebietsreform 1972.

Naturpark-Geschäftsführerin Sandra Baritsch erläuterte die Konzeption des Naturpark-Tags und betonte, dass der Naturpark für eine abwechslungsreichen Kultur- und Natur-Landschaft stehe. Der Wald, Rebhänge und Hügellandschaften – diese Vielfalt würden den Naturpark Steigerwald auszeichnen.

Naturpark-Rangerin Liliane Irle nahm die Gäste anschließend mit auf eine einstündige Wanderung. Sie machte deutlich, dass Totholz und Habitat-Bäume eine zentrale Rolle für die Vielfalt von Flora und Fauna spielen. Irle skizzierte, wie gut gerade die überörtlich wenig verbreitete – aber in Iphofen schon lange praktizierte – Mittelwaldbewirtschaftung die Artenvielfalt noch fördert.